الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية في إنقاذ (11) صينيا ضلوا طريق العودة أثناء رحلة سفارى لصحراء الفيوم وتم إعادتهم سالمين.

فور تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، لبلاغ من سائق بإحدى شركات الهندسة المعمارية ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة ، بأنه أثناء عودته من رحلة سياحية بالظهير الصحراوى لمنطقة وادى حيتان بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق ، وبرفقته (11) شخص صينى الجنسية (موظفى الشركة ) مستقلين سيارتين "دون إخطار مسبق للأجهزة الأمنية" تعطلت السيارتين بالمنطقة الصحراوية نتيجة غرس الإطارات بإحدى الكُثبان الرملية.

وتم التواصل مع المبلغ وتحديد موقعهم بإستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة وتم الدفع بقوة أمنية وبصحبتها بعض قصاصى الأثر.. حيث أمكن العثور عليهم حال توقفهم بالمنطقة الصحراوية على بعد 5 كم من طريق الريان السياحى بدائرة المركز.. وتم سحب السيارتين ومغادرة المنطقة الصحراوية صحبة القوات حتى العودة لديوان المركز، وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.

وقدم موظفو الشركة الشكر للأجهزة الأمنية وأعربوا عن إمتنانهم لسرعة الاستجابة وتحرك قوات الشرطة لإنقاذهم.