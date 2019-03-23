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السجن 15 سنة لـ3 عاطلين سرقوا سيارة مواطن بالإكراه بالشرقية

السبت، 23 مارس 2019 01:12 م
السجن 15 سنة لـ3 عاطلين سرقوا سيارة مواطن بالإكراه بالشرقية المستشار أحمد الجمل رئيس جنايات الزقازيق
الشرقية – فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، 3 عاطلين متهمين بسرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه، بالسجن 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.

تعود أحداث القضي رقم 21490 جنايات مركز شرطة بلبيس لسنة 2018، ليوم 5 مايو، عندما تلقي اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من مباحث بلبيس، يفيد  قيام مجهولين باعتراض طريق المجني عليه" محمود ال" وصديقه" سامح ع" 35 سنة سائق مقيم ابوكبير، أثناء سيرهما بدائرة المركز، وسرقة سيارتهما بالإكراه.

وتوصلت تحريات النقيب إسلام ياسين، معاون مباحث بلبيس، إلي قيام كل من " محمود ر ح" 28 سنة سائق مقيم المرج و" أيمن غ م" 41 سنة سائق مقيم المرج و" محمد م ع" و" محمد ع أ" مقيمان السلام، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة لجنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 
 
 

 


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