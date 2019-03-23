الرى تعرض فيلمًا تسجيليًا فى احتفالية اليوم العالمى للمياه بعنوان "نقطة ميه عشانك"

عرضت وزارة الموارد المائية والرى، فيلمًا تسجيليًا خلال احتفالية اليوم العالمى للمياه، للتعريف بأهمية المحافظة على مياه النيل والتوفير فيها تحت اسم "نقطة ميه عشانك" وأهمية تضافر الجميع للحفاظ على المياه لأنها ممكن تعود إلينا مرات عديدة.

وشارك الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة فى الاحتفالية، حيث أعرب عن تقديره وسعادته من التواجد فى احتفالية يوم المياه العالمى 2019 مشيدا بالتنسيق المستمر والتعاون مع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى وباقى اجهزة الدولة فيما يخص التوعية المائية.

وأكد صبحى، على استمرار وتعزيز التعاون مع وزارة الرى من خلال الشباب الذى يمثل عصب الدولة المصرية للحفاظ على المياه من اجل الحاضر والمستقبل.