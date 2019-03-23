الرى تحتفل بيوم المياه العالمي بالقناطر الخيرية بحضور سفير الاتحاد الأوروبى

كتبت أسماء نصار

تحتفل وزارة الموارد المائية والرى اليوم السبت فى القناطر الخيرية باليوم العالمى للمياه فى احتفالية كبيرة يشهدها عدد من الوزراء والمحافظين وشركاء التنمية من الجهات الدولية فى مصر منهم إيفان ساركوش رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر.

ومن المقرر أن يتم اضاءة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بطابا فى دلالة قوية على أهمية المياه التى تمثل الحياة للمصريين فى ظل محدوديتها وتزايد الطلب عليها لكافة قطاعات الدولة.

وأكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة أنه من المقرون أن يلقى إيفان ساركوش رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر كلمة عن التعاون الأوروبى مع مصر فى مجال المياه وأفاق تعزيز هذا التعاون لدعم التنمية فى مصر ، كما سيقدم الوزراء المشاركون فى الاحتفال كلمات عن التعاون فيما بين أجهزة الدولة للحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى للتصدى للتحديات التى تواجه مصر والمتمثلة فى محدودية وندرة الموارد المائية والتى يأتى اكثر من 97% منها عابرة للحدود فى ظل زيادة الطلب عليها.

كما سيلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، كلمة عن التحديات المائية فى مصر ودور الدولة والوزارة فى التصدى لتلك التحديات من خلال استراتيجية مصر 2050 لإدارة الموارد المائية فى مصر والتى تعتمد على 4 محاور رئيسية متمثلة فى (تحسين نوعية المياه – تنمية الموارد المائية – ترشيد الاستخدامات المائية – تهيئة البيئة الملائمة والتى تعتمد على التوعية والتدريب وبناء القدرات والتشريعات التى تضمن الحفاظ على المياه وتصون حقوقهم فى الحصول عليها بعدالة). مع التأكيد على دور الوزارة فى التعامل مع تأيرات التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها من خلال منشآت الحماية بالأودية والحماية الساحلية ورفع كفاءة شبكات ومرافق الرى والصرف ومحطات الرفع ونجاح الوزارة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى فى الحصول على دعم لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى المناطق الساحلية بشمال الدلتا، فضلا عن التوسع فى تنفيذ مشروعات تطوير الرى لتعظيم العائد من وحدة المياه بالنسبة لوحدة الاراضى.

وعلى هامش الاحتفالية يكرم الدكتور محمد عبد العاطى عدد من المزارعات المتميزات فى مجال المياه والرى تأكيدا لاهتمام الدولة بدور المرأة المصرية فى الحفاظ على المياه وترشيد استخداماتها تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية ، كما سيتم أيضاً عرض العديد من الأنشطة والفعاليات التى تبرز الجهود فى مجال الحفاظ على المياه ورفع الوعى باهميتها.

الحدير بالذكر أن اليوم العالمي للمياه يتم الاحتفال به فى 22 مارس من كل عام بوصفه وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة ، حيث يسلط اليوم العالمي للمياه الضوء سنويا على جانب معين من المياه العذبة.

و جاء تحديد يوم دولي للاحتفال بالمياه العذبة بناء على توصية قدمت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالببيئة والتنمية الذي عقد بريو دي جانيرو في عام 1992، والذى على أثره استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحديد يوم 22 مارس 1993 بوصفه اليوم العالمي الأول للمياه.