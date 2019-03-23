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الرئيس اليمنى يدعو كافة الأطراف فى تعز إلى ضبط النفس وحقن الدماء

السبت، 23 مارس 2019 10:33 م
الرئيس اليمنى يدعو كافة الأطراف فى تعز إلى ضبط النفس وحقن الدماء عبدربه منصور هادى الرئيس اليمنى
عدن أ ش أ
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دعا الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، كافة الأطراف المعنية فى محافظة تعز الى ضرورة ضبط النفس وحقن الدماء لتوحيد الإمكانات والجهود لمواجهة قوى التمرد والانقلاب من الميليشا الحوثية الإيرانية التى لا زالت تتربص بمحافظة تعز واليمن عموما.

وشدد الرئيس اليمنى وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، خلال اتصال هاتفى مساء السبت ، مع محافظ مدينة تعز نبيل شمسان بضرورة وقف التصعيد غير المبرر من قبل كافة الأطراف والالتزام التام بتوجيهات محافظ المحافظة باعتباره رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة..مؤكداً ان قطرات الدماء التى سالت خلال الأيام الماضية فى محافظة تعز هى خسارة فى النهاية على الوطن ومسار التحرير الذى ينشده أبناء تعز الباسلة..مترحماً على أرواح الشهداء ومتمنياً الشفا العاجل للجرحى .

كما وجه الرئيس اليمنى محافظ تعز بالعمل على وقف الاختلالات الأمنية من خلال بسط نفوذ الدولة عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية وتطبيع الأوضاع بصورة عامة وعاجلة بالتعاون مع مختلف الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة، وبمساندة المواطنين الشرفاء من ابناء محافظة تعز اليمنية.

 


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