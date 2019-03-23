الديمقراطيون يهددون بمعركة قضائية حول تقرير التدخل الروسى

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، الأمريكية، إن القادة الديمقراطيين فى الكونجرس أعربوا عن قلقهم بشأن التقرير السرى للمحقق الخاص روبرت مولر والذى يضم نتائج التحقيقات الخاصة بقضية التدخل الروسى المزعوم فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وبينما سلم مولر تقريره لوزارة العدل حيث سيتولى المدعى العام ويليام بار مهمة استعراض نتائج التحقيق أمام الكونجرس، فإن الصحيفة اوضحت، السبت، أن الديمقراطيون أعربوا عن قلقهم يقوم المدعى العام بحجب أدلة على أخطاء كشف عنها المحقق الخاص فى تقريره، ومن ثم فإنهم يستعدون لمعركة قضائية محتملة تمكنهم من الوصول إلى المحتوى الكامل للتقرير.

وقال النائب جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية فى مجلس النواب: "سنناضل" من أجل التقرير الكامل"، مشددًا على أن الديمقراطيين يتوقعون شفافية كاملة من مولر ووزارة العدل، باستثناء المعلومات السرية التى يمكن أن تمس وسائل تطبيق القانون الحساسة، إذا تم الكشف عنها علنًا.

وأبلغ المدعى العام رؤساء لجنتى القضاء فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فى خطاب الجمعة، بأنه ربما يقديم لهم المشورة بشأن "الاستنتاجات الرئيسية لمولر فى أقرب وقت ممكن نهاية هذا الأسبوع". كما أكد أنه أو اسلافه لم يتحدوا أى إجراءات اتخذها مولر أثناء التحقيق.

وإذا وجد المحقق الخاص دليلاً على أن ترامب ارتكب جريمة، أو شارك فى عملية تستر أو شارك بطريقة أخرى فى سلوك يقوض ثقة الشعب، فقد يؤدى ذلك إلى تأجيج دعوات العزل، التى تراجعت بسبب غياب أى أدلة على ارتكاب مخالفات. ومع ذلك لم يوجه مولر أى اتهامات جنائية ضد ترامب أو ايا من دائراته.