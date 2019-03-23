الحبس سنة مع الشغل لعامل وابنه لمقاومتهما الشرطة بمركز بلبيس بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل ونجله بقرية تابعة لمركز بلبيس، بالحبس سنة مع الشغل لقيامهما بمقاومة السلطات ومنع قوات الشرطة بمركز بلبيس من تنفيذ حكم قضائي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.

وتعود أحداث القضية رقم 41306 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 10 سبتمبر، عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، يفيد قيام أثناء الرائد على عرفة، ضباط فرع البحث الجنائى، وبرفقته الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث بلبيس،بتنفيذ الحكم القضائى رقم 527 لسنة 2008 مدنى بلبيس، بإخلاء العين محل التنفيذ من المقيمين فيه، قام " م س إ" 48 سنة عامل مقيم شبرا النخلة، ونجله" ع" 24 سنة صاحب سوبر ماركت، وبمساعدة أخرين بإلقاء الحجارة ضد القوة لمنعهم من التنفيذ وتأدية عملهم، وتم إحالتهما من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.