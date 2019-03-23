الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة بمحافظة صعدة شمالى البلاد

صنعاء /أ ش أ/

تمكن الجيش اليمنى بدعم من طيران التحالف العربى، اليوم السبت، من تحرير مواقع استراتيجية جديدة كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثى فى مديرية كتاف البقع بمحافظة صعدة شمال غربى اليمن.

وقال العميد عبداللطيف الضبيانى قائد اللواء 126 - فى تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية - إن "الجيش الوطنى اليمنى تمكن من تحرير مجمع الشبوك وتبة التمساح والتباب المطلة على وادى النخيل بجبهة الفرع القريبة من وائلة بمديرية كتاف البقع بمحافظة صعدة"، مؤكدا أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف مليشيا الحوثي، فضلا عن خسائر أخرى فى المعدات القتالية، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطنى استعادت كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وكانت قوات الجيش اليمنى قد أحبطت، فى وقت سابق، هجوما للمليشيا فى محور كتاف بمحافظة صعدة؛ ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثى وتدمير عربتين.