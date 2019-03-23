وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت، أن وحدات الجيش وجهت ضربات مدفعية مركزة على تجمع آليات الإرهابيين في محيط بلدة (النشامة) بالقطاع الشرقي لسهل الغاب بالريف الشمالي الغربي لحماة، ما أسفر عن تكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد، وتدمير آليات وأوكار كانوا يتخذون منها منطلقا للتسلل والاعتداء على النقاط العسكرية والقرى الآمنة.

وأوضحت أن وحدات الجيش وسعت نطاق عملياتها على الخنادق والمتاريس التي يتحصن بها الإرهابيون في الأطراف الشرقية لبلدة مورك بريف حماة الشمالي، وأسفرت العمليات عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير أوكار وخنادق وكمية من الأسلحة والذخيرة لهم.

وأشارت إلى أن وحدة من الجيش رصدت محاولة تسلل مجموعة إرهابية من بلدة قلعة المضيق باتجاه النقاط العسكرية في بلدة الكريم بريف حماة الشمالي، وتصدت لها موقعة العديد من أفرادها قتلى ومصابين مع إجبار من تبقى منهم على الفرار.