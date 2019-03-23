video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

لدواعى أمنية

الجريدة الرسمية تنشر قرار حرمان 3 فلسطينيات من الجنسية المصرية

السبت، 23 مارس 2019 10:56 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار حرمان 3 فلسطينيات من الجنسية المصرية الجوازات - ارشيفية
كتب أحمد جودة
إضافة تعليق

نشرت جريدة الوقائع المصرية القرار رقم 1004 لسنة 2018 بحرمان 3 سيدات فلسطينيات من التجنس بالجنسية المصرية تبعاً لأزواجهن لدواع أمنية.

وجاء القرار كالتالي: تُحرم وفاء أحمد عبد القادر "فلسطينية الجنسية"، من التجنس بالجنسية المصرية تبعاً لزوجها لدواعٍ أمنية.

 

 

22

 

وتُحرم إيمان محمد أديب "فلسطينية الجنسية"، من التجنس بالجنسية المصرية تبعاً لزوجها لدواعٍ أمنية.

33

وتُحرم نوال محمد فراج "فلسطينية الجنسية"، من التجنس بالجنسية المصرية تبعاً لزوجها لدواعٍ أمنية.

44

جاء هذه القرارات بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية.

 

 


إضافة تعليق

الجنسية المصرية

وزارة الداخلية

الوقائع المصرية

الجنسيات الاجنبية




لا تفوتك
السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة