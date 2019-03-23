الجريدة الرسمية تنشر قرار حرمان 3 فلسطينيات من الجنسية المصرية

كتب أحمد جودة

نشرت جريدة الوقائع المصرية القرار رقم 1004 لسنة 2018 بحرمان 3 سيدات فلسطينيات من التجنس بالجنسية المصرية تبعاً لأزواجهن لدواع أمنية.

وجاء القرار كالتالي: تُحرم وفاء أحمد عبد القادر "فلسطينية الجنسية"، من التجنس بالجنسية المصرية تبعاً لزوجها لدواعٍ أمنية.

وتُحرم إيمان محمد أديب "فلسطينية الجنسية"، من التجنس بالجنسية المصرية تبعاً لزوجها لدواعٍ أمنية.

وتُحرم نوال محمد فراج "فلسطينية الجنسية"، من التجنس بالجنسية المصرية تبعاً لزوجها لدواعٍ أمنية.

جاء هذه القرارات بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية.