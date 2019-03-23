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"التعليم" تنظم ماراثون للجرى وسباق فى دراجات ببورسعيد الثلاثاء المقبل

السبت، 23 مارس 2019 03:59 م
"التعليم" تنظم ماراثون للجرى وسباق فى دراجات ببورسعيد الثلاثاء المقبل ختام مسابقات تنس الطاولة والسلة والرسم بأقليم القاهرة الكبرى
كتب محمود طه حسين
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تنظم الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ماراثون للجرى وسباق الدراجات على مستوى الجمهورية بالممشى السياحى بمدينة بورسعيد، الثلاثاء المقبل، بحضور عدد من أساتذة الجامعات والمهتمين بشؤون الإعاقة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الماراثون يأتى تحت رعاية وتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإعداد خطة أنشطة متكاملة فى جميع الرياضات التى تناسب أبناءنا من ذوى القدرات الخاصة.

وفى سياق متصل، شاركت هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، وإنجى مشهور مستشار الوزير للتربية الخاصة، فى ختام مسابقات تنس الطاولة والسلة والرسم بإقليم القاهرة الكبرى، وأثنوا على الرسومات الخاصة بالطلاب وشاركوا الطلاب فرحتهم فى ممارسة الأنشطة.

 
 
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