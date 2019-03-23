اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم السبت، منها تحذير الأرصاد من طقس الغد، وتفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء العراق، وتعادل مصر مع النيجر.





السيسي يؤكد لرئيس وزراء العراق ضرورة استكمال الجهود العربية والدولية لمحاربة الإرهاب





وزير التعليم: جارى تفعيل شريحة التابلت والانتهاء منها عصر اليوم





القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة





الرقابة الإدارية تعيد 1.3 مليار جنيه لخزينة الدولة خلال شهر فبراير





وزير النقل يتفقد محطتى القاهرة والجيزة وينتقد مستوى النظافة.. ويوجه بعدم التهاون فى إجراءات الصيانة





الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم





قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة الجديدة لمدة 12 ساعة بدءا من الساعة 8 صباح الغد الأحد





الإدارية العليا تقضى بصحة عموميات الزمالك وعدم اختصاصها بحل الأولمبية





منتخب مصر ينجو من فخ النيجر ويتعادل 1-1 فى ختام التصفيات الافريقية





الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة