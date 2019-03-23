استمرار تأخير تشغيل المترو بمحطة المرج الجديدة.. والبدء السادسة صباحا

كتب رضا حبيشى

تستمر شركة المترو اليوم السبت فى تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة، للساعة الـ6 صباحاً بدلاً من الخامسة والربع صباحاً بتأخير 45 دقيقة، لاستكمال أعمال اختبارات وتجارب مشروع الازدواج للمسافة بين محطتى المرج القديمة والمرج الجديدة.

فيما تنتظم مواعيد بدء التشغيل وقيام القطارات من باقى المحطات الابتدائية بالخطوط الثلاثة فى الخامسة والربع صباحًا سواء حلوان بالخط الأول وشبرا الخيمة والمنيب بالخط الثانى والعتبة والأهرام بالخط الثالث، ويستمر التشغيل حتى الواحدة من صباح اليوم التالى.

كانت تعليمات تأخير بدء تشغيل القطارات من محطة المرج الجديدة تم العمل بها أيضا أمس الجمعة بسبب اختبارات مشروع الازدواج بين محطتى المرج الجديدة والمرج القديمة.