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استطلاع: نصف الأمريكيين يؤيدون دولة فلسطينية مستقلة

السبت، 23 مارس 2019 04:00 ص
استطلاع: نصف الأمريكيين يؤيدون دولة فلسطينية مستقلة عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
واشنطن /أ ش أ/
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كشف استطلاع جديد، عن أن نصف المواطنين الأمريكيين، يؤيدون إنشاء دولة فلسطينية مستقلة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2012.

وأشار الاستطلاع ـ الذى أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية للأبحاث واستطلاعات الرأى ـ إلى أن دعم إنشاء الدولة الفلسطينية قفز إلى 50% ـ وهو ما لم يحدث منذ قرابة 7 سنوات ـ حيث صار 62% من الديمقراطيين يستحسنون وجود هذه الدولة المستقلة و33% من الجمهوريين واعتبر 34% من الأمريكيين أن القضية الفلسطينية باتت تمثل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة.

وتزايد حجم التأييد الأمريكى لاقامة دولة فلسطينية منذ عام 2015 حين وصل إلى نسبة 42% لكن أعلى نسبة دعم تحققت ـ وهى 58% ـ كانت فى شهر مايو من عام 2003 ، حين صادق رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق أرييل شارون على خطة سلام تدعو إلى إنشاء دولة فلسطينية فى غضون ثلاثة أعوام.

وجاء تنامى دعم الأمريكيين لإنشاء دولة فلسطين المستقلة وسط جدل داخل الولايات المتحدة بشأن تعامل إسرائيل مع القضية الفلسطينية واستمرار مساندة الحكومة الأمريكية لإسرائيل.

 


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