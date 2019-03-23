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ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مبنى وزارة العمل الصومالية إلى 15 قتيلا

السبت، 23 مارس 2019 05:44 م
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مبنى وزارة العمل الصومالية إلى 15 قتيلا عناصر من الجيش الصومالى
مقديشيو /أ ش أ/
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أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابى الذى شنته حركة "الشباب" المتطرفة على مقر وزارة العمل والعمال فى العاصمة مقديشيو إلى 15 قتيلا وإصابة 20 آخرين.

وأكد على عبد الله، ضابط فى الشرطة الصومالية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - القضاء على أربعة مسلحين اقتحموا مقر الوزارة عقب هجوم انتحارى بسيارة مفخخة عند مدخل المبنى، مشيرا إلى مقتل 11 شخصا آخرين، من بينهم سقر إبراهيم عبد الله مساعد الوزير والنائب فى البرلمان، وعدد من عناصر الشرطة.

 


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