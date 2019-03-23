اختناق 3 أطفال أشقاء بجهينة سوهاج عقب استنشاقهم غاز البوتاجاز

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج، 3 أطفال أشقاء مصابين بسرعة بضربات القلب، إثر استنشاقهم غاز البوتاجاز أثناء الاستحمام، وتم حجزهم بالمستشفى تحت الملاحظة.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوصول الطفل أحمد ح ا ع 6 سنوات والطفله جنا ح ا ع 8 سنوات والطفل محمد ح ا ع 3 سنوات شقيقي الأول ويقيمون بناحية الطليحات دائرة المركز إلى مستشفى طهطا العام مصابين " بسرعة بضربات القلب واختناق " ادعاء استنشاق غاز.

بالانتقال والفحص وسؤال والدتهم رشا م م 32 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء قيام المذكورين بالاستحمام بحمام المنزل حدث تسرب غاز من أسطوانة السخان، مما نتج عنه إصابتهم ونفت الشبهة الجنائية، جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.