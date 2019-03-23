إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة أجرة شمال بنى سويف

أصيب 15 شخصا فى انقلاب سيارة أجرة ميكروباص اليوم على طريق بنى سويف القاهرة الزراعى أمام قرية كوم ادريجة بمركز الواسطى شمال بنى سويف.

ونقلت سيارات اسعاف المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى لتلقى العلاج اللازم زيدان أحمد حلمى 40 سنة، اشتباه كسر فى العمود الفقرى -وائل محمود أحمد 25 سنة كسر باليد اليمنى وجرح بالوجه - سماح مبروك بدر 32سنة اشتباه كسر بالقدم اليمنى - عبد اللطيف مصطفى قرنى 35 سنة كدمات وسحجات-محمد فوزى عبد الحميد 10 سنوات، جرح قطعة بالرأس -كريمة فوزى عبد الحميد 24 سنة، كسر بالقدم اليسرى وكدمات -جمعة فيصل محمد 59 سنة، كسر باليد اليمنى-رجب عبد الحليم عبد الخالق 30 سنة، جرح بالوجه واشتباه كسر بالقدم اليسرى، ريم سيد عبد الفتاح 15 سنة، كسر بالقدم اليمنى -سليمان محمد عبد الحميد 60 سنة جرح قطعى بالوجه -عماد سيد عبد السلام 37 سنة. جرح بالذقن -جبر سعد محمد 29 سنة، كدمات بالرأس -جمعة صالح محمد 32 سنة، كدمات وسحجات، جميعهم يقيمون ابويط بالواسطى -محمد مختار سعد الله 24 سنة، كدمات وسحجات-محمد عبد الحليم محمد 29 سنة، جرح بالوجه، أبشواى الفيوم، وتحرر محضر بالحادثة وتولت النيابة التحقيق.