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إصابة 11 فرد شرطة فى انقلاب سيارة على طريق أهناسيا بنى سويف

السبت، 23 مارس 2019 08:52 م
إصابة 11 فرد شرطة فى انقلاب سيارة على طريق أهناسيا بنى سويف حادث تصادم
بنى سويف أيمن لطفى
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أصيب 11 فرد شرطة، مساء اليوم السبت، فى انقلاب سيارة "لورى" شرطة على الطريق الزراعى "أهناسيا - بنى سويف" أمام شونة القمح بقرية أهناسيا الخضراء التابعة لمركز بنى سويف.

 

ونقلت سيارات إسعاف المصابين " أمناء وخفراء شرطة " إلى مستشفى بنى سويف النموذجى " العام سابقا "، لتلقى العلاج اللازم من إصاباتهم التى تنوعت ما بين إشتباه إرتجاج ونزيف بالمخ وهم: محمد عبد الحميد محمود 40 سنة- حامد طارق سيد 40 سنة - محمد أحمد محمد 42 سنة، -مجدى عبد الستار عبد الحفيظ 42 سنة -عاطف حجازى حسن 50 سنة -أحمد يوسف عبدالله 43 سنة- كمال عيد حسانين 49 سنة - حسن نادى حسن 46 سنة - جابر عبد الرحمن 57 سنة -شعبان عبد العليم عبد الجواد 49 سنة - نور الدين محمد 47 سنة، يقيمون قريتى النويرة وشرهى دائرة مركز اهناسيا غرب بنى سويف.

 

تم إبلاغ مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب، بالواقعة فكلف نائبه اللواء عاطف سلامة وبعض قيادات المديرية بالانتقال إلى المستشفى للاطمئنان على حالة المصابين.

 


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