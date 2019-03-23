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إصابة بائعين بطلقات نارية فى مشاجرة بالإسماعيلية

السبت، 23 مارس 2019 12:33 م
إصابة بائعين بطلقات نارية فى مشاجرة بالإسماعيلية مشاجرة - أرشيفية
الإسماعيلية -صبرى غانم
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أصيب بائعان متجولان بطلقات نارية أثناء تدخلهما لفض مشاجرة بدائرة مركز الإسماعيلية.
 

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية بورود إخطار من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بناحية أبوشحاتة دائرة مركز الإسماعيلية، وإصابة شخصين بطلقات نارية.

على الفور، انتقل إلى مكان البلاغ المقدم هانى عبدالهادى رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه، وبإجراء التحريات تبين وقوع مشاجرة بين كلا من "جمال.ا.م"61 عام بالمعاش "طرف اول " وكلا من "محمد.ع.م"31 عام سائق و"إبراهيم.ف.ع" 41 عام "طرف ثان".

تمكن ضباط المباحث، من القبض على طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول سلاح نارى "طبنجة 9 مم" مرخصة دفاع، وبسؤالهما قررا حدوث مشادة كلامية تطورت بينهما إلى  مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهم على شراء عقار ملك الطرف الأول، قام على إثرها "جمال.ا.م" بإطلاق عدة أعيرة نارية فى الهواء من سلاحه أصابت كلا من "احمد.ب.م"20 عام بائع متجول "طلق نارى بالبطن" و"سمير.ع.س"37 عام بائع متجول"طلق نارى أسفل الرقبة"، وذلك حال تدخلهما لفض المشاجرة تم نقل المصابين ‘لى مستشفى جامعة قناة السويس، لإسعافهما.

 تم التحفظ على طرفى المشاجرة والسلاح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 

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