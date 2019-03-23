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إسرائيل تحتفل بعزف نشيدها فوق الأراضى القطرية وتؤكد: إنجاز تاريخى

السبت، 23 مارس 2019 11:51 ص
إسرائيل تحتفل بعزف نشيدها فوق الأراضى القطرية وتؤكد: إنجاز تاريخى رفع النشيد الإسرائيلى فى قطر
كتب محمود العمرى
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استمرار للتطبيع الإسرائيلى مع قطر ، احتفت صفحة " إسرائيل تتحدث بالعربية" عبر الفيس بوك ، برفع النشيد الإسرائيلى على أرض الدوحة بعد فوز أحد اللاعبين الإسرائيليين بميدالية ذهبية فى الجمباز فى بطولة كأس العالم فى الدوحة بقطر .

وقال صفحة إسرائيل والتى نشرت فيديو لبث النشيد الإسرائيلى قائلة :"رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف فاز اليوم بميدالية ذهبية في كأس العالم في الدوحة، قطر وتم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي "هاتيكفاه" ("الأمل") ،وهذا إنجاز كبير للرياضة الاسرائيلية وفي الفيديو ظهر علم إسرائيل في المركز الأول بينما في المركز الثاني والثالث الفلبين وإسبانياوتواصل قطر دعم علاقاتها إسرائيل فى كافة المجالات المختلفة

إسرائيل 1
إسرائيل 1

 

وكتب المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية لوسائل الإعلام العربية، أوفير جندلمان، على حسابه بموقع تويتر: "مشهد مؤثر للغاية: تم عزف نشيدنا الوطني "هاتكفا" (الأمل) في مراسم توزيع الميداليات في بطولة العالم في الجمباز التي تقام في قطر وذلك بعد أن فاز رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف أمس بميدالية ذهبية، وأضاف جندلمان: "حتى المذيع غنى "هاتكفا"! هذا إنجاز كبير للرياضة الاسرائيلية".

إسرائيل 2
إسرائيل 2

 

 

 


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