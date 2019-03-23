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إحباط محاولة أجنبيين ترويج 27 ألف قرص كبتاجون بأكتوبر

السبت، 23 مارس 2019 11:50 ص
إحباط محاولة أجنبيين ترويج 27 ألف قرص كبتاجون بأكتوبر مخدر الكبتاجون - أرشيفية
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نجح رجال الشرطة فى ضبط عنصرى تشكيل عصابى "يحملان جنسية دولة عربية" تخصصا فى جلب الأقراص المخدرة من عقار "الكبتاجون" وإعادة تهريب كميات منها لإحدى الدول العربية وهم "حسام ع" و"قاسم م" مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر مديرية أمن الجيزة، حيث ضُبطا بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما ("27,500" سبعة وعشرون ألف وخمسمائة قرص مخدر لعقار الكبتاجون- مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية).

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بترويج المواد المخدرة بدائرتى مركزى شرطة "شربين، دكرنس" بالدقهلية حيث ضُبطا حال إستقلالهما مركبة توك توك بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، وبحوزتهما (عدد 6 لفافات كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت "15" خمسة عشر كيلو جرام- مبلغ مالى- سلاح أبيض "مطوراة".

وأثمرت جهود مكافحة المخدرات عن ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة حيث ضُبطوا حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية.. وبحوزتهم "3,500" ثلاثة آلاف وخمسمائة قرص مخدر "ترامادول"- مبلغ مالى).

وتم ضبط شخص سبق إتهامه فى قضية "إتلاف" ومحكوم عليه فيها بالحبس سنتين.. وذلك حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية.. وبحوزته "8000" ثمانية آلاف قرص مخدر- مبلغ مالى)، وضبط سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.. وذلك حال  إستقلاله مركبة توك توك "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة الصالحية بمحافظة الشرقية.. وبحوزته 18 طربة لمخدر الحشيش وزنت "1,800" واحد كيلو وثمانمائة جرام- مبلغ مالى).

ونجحت مكافحة المخدرات فى ضبط شقيقين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش وترويجه بدائرة قسم شرطة الجناين حيث ضُبطا وذلك إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس.. وبحوزتهما ( 8 طربة لمخدر الحشيش وزنت "800" ثمانمائة جرام- طبنجة صور و8 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى).


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