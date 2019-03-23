"أ.ش.أ".. وزير الإعلام السودانى: علاقاتنا مع مصر تاريخية ولا يمكنها التأثر

الخرطوم أ ش أ

أكد وزير الإعلام السودانى، حسن إسماعيل، أن العلاقات المصرية السودانية تاريخية، وقال "إنها لا يمكنها التأثر بأى أشياء سطحية، وإن بيان وزارة النفط فيما يختص بالمياه الإقليمية هو توضيح لما تردد فى الإعلام حول منحها لشركات مصرية".

وأوضح وزير الإعلام السودانى -فى تصريح صحفي- أن وزارة النفط علقت على ما يتردد حول تلك المناطق التى تمتلك الوزارة حق التنقيب فيها، وهى أوضحت هذا فقط .

وتابع الوزير "العلاقات المصرية السودانية على أحسن ما يكون وزيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية وزير الدفاع، الفريق أول ركن عوض بن عوف للقاهرة مؤخرا كانت مثمرة جدا، ومثل هذه القضايا والأخبار لن تكون خصما على العلاقات المصرية السودانية خاصة فى هذا التوقيت".

وأضاف وزير الإعلام أن التصريح الإعلامى لوزارة النفط كان ضروريا لتصحيح المعلومات التى أوردتها بعض الوسائل الإعلامية، مؤكدا أن التواصل مع مصر مستمر عبر الخارجية وعبر مؤسسة الرئاسة ولن ينقطع.