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"أ.ش.أ".. انتهاء الاجتماع السُداسى لوزراء خارجية ورؤساء أجهزة مخابرات مصر والأردن والعراق

السبت، 23 مارس 2019 10:46 م
"أ.ش.أ".. انتهاء الاجتماع السُداسى لوزراء خارجية ورؤساء أجهزة مخابرات مصر والأردن والعراق جانب من اللقاء
أ ش أ
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اختتم بالقاهرة ، مساء اليوم السبت ، الاجتماع السُداسى الذى ضم وزراء خارجية ورؤساء أجهزة المخابرات فى كل من مصر والأردن والعراق.

وصرح المستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ، عقب انتهاء أعمال الاجتماع السُداسى ، بأن الاجتماع يأتى فى إطار التحضير للقمة الثلاثية المرتقبة غداً بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقى السيد عادل عبد المهدي، من أجل تعزيز التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة فى مختلف المجالات، وبما يُسهم فى دفع مسيرة التعاون والعمل العربى المشترك ويحقق لشعوب المنطقة المزيد من التقدم والرخاء والتنمية.

وأضاف حافظ ، أن الاجتماع شهد أيضاً تبادلاً للرؤى حول أهم القضايا الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة التى تشغل بال المنطقة العربية وشعوبها بما فى ذلك سبل استعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة.

 


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