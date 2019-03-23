أول طبيبة شابة تدير مستشفى حميات بنى سويف: لدينا أكبر مركز للغسيل الكلوى

وخلال عامين وثلاثة أشهر استطاعت الدكتورة أسماء عبد الجواد تلك الطبيبة الشابة والتى تولت إدارة مستشفى حميات بنى سويف فى السابع والعشرين من ديسمبر 2017 فى تحويل المستشفى من مستنقع الإهمال إلى واحدة من أكبر مستشفيات المحافظة.

وخلال حوارها مع اليوم السابع قالت مدير مستشفى الحميات المستشفى تم استحداث أقسام جديدة بها مشيرة إلى أن الأقسام وفرت الكثير والكثير لأبناء محافظة بنى سويف وخاصة أنها المستشفى الكبرى للحميات داخل بنى سويف.

وقال الدكتورة أسماء عبد الجواد أنه تم إنشاء مركز الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالقلب للأطفال بتكلفة 2 مليون جنيه تبرع من إحدى الجمعيات، وشراء جهاز "سونار" قلب للأطفال يعمل الإثنين والخميس بتكلفة 20 ألف جنية بالجهود الذاتية، مشيرة إلى توفير جهاز "كيمياء الدم" بمبلغ 16 ألف جنيه تبرع أيضا.

وأضافت الدكتورة أسماء عبد الجواد أن المستشفى كانت تضم أربع أسرة عناية متوسطة مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدة عناية مركزة فائقة الجودة بها تسع أسره جميعها مجهزة بالأجهزة وتجهيزها بأجهزة مونيتور وأجهزة تنفس صناعى وعربة الطوارئ لتصبح عناية الحميات الوحيده داخل المحافظة .

وأضافت مدير مستشفى الحميات أن المستشفى تضم أكبر مركز للغسيل الكلوى تخدم نحو 285 مواطنا مريضا بالغسيل الكلوى.

وأضافت أن مركز الغسيل الكلوى يضم قاعة غسيل كلوى للأطفال مزودة بثلاث ماكينات بتكلفة 600 ألف جنيه، بالإضافة إلى ماكينة hd بتكلفة 450 ألف جنيه.

وأضافت الدكتورة أسماء عبد الجواد أن من ضمن القاعات التى تم افتتاحها داخل قسم الغسيل الكلوى قاعة تضم 4 ماكينات غسيل كلوى بتكلفة 800 ألف جنيه مزودة بسراير إلكترونية وشاشات تليفزبون وتكييف.

وأكدت الدكتورة أسماء عبد الجواد أن وحدة الغسيل الكلوى تم تزويدها بوحدة معالجة المياه بتكلفة 250 ألف جنيه لتواكب التوسعات فى الوحدة

وأكدت مدير المستشفى أنه لأول مرة تم إنشاء قسم للعزل وفر على أهالى المحافظة مشقة السفر للقاهرة بالإضافة إلى قسم للإجهاد الحرارى، بالإضافة إلى قسم الفيروسات الكبدية التابع للجنة القومية للفيروسات.