أمن أسيوط ينجح فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات

أسيوط - هيثم البدري

ألقى ضباط قسم ثان أسيوط اليوم القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات وبحوزتهم 14 بطارية سيارة مبلغ بسرقتها.

تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من العميد حمدى هاشم مدير رئيس المباحث الجنائية يفيد وصول عدة بلاغات من أشخاص حرروا محاضر لسرقة بطاريات سياراتهم بدائرة القسم.

على الفور تم تشكيل فريق من ضباط مباحث قسم ثان برئاسة المقدم أحمد أبوبكر رئيس المباحث ومشاركة ضباط وأفراد القسم، وبالتحريات اللازمة تم التوصل إلى تشكيل عصابى وراء ارتكاب تلك الوقائع وتم تحديد المتهمين وهم كل من "جمال ع. ع" 3 سنة سمكرى سيارات مقيم دائرة أول سبق اتهامه فى قضية مشاجرة وسلاح أبيض و"سعيد ث. م" 39 سنة سمكرى سيارات مقيم دائرة أول سبق اتهامه فى 5 قضايا "سرقة وسلاح أبيض ومخدرات" و"أشرف ب. ف" 32 سنة حاصل على دبلوم مقيم دائرة قسم أول سبق اتهامه فى 8 قضايا "مخدرات وسرقة بتكوين بتشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة بطاريات السيارات.

وتم ضبطهم وبحوزتهم 4 بطاريات سيارات مبلغ بسرقتها وأجنة حديد و2 سلاح أبيض واعترفوا بتكوين تشكيل عصابى وأقروا بسرقة عدد 10 بطاريات أخرى وأرشدوا عن مكانها.

وبعرض المسروقات على المبلغين تعرفوا عليها وجارى استكمال التحقيقات ومناقشة المتهمين للوصول لثمة جرائم أخرى وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.