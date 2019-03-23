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أعضاء صناعة النواب يتفقدون مصانع العين السخنة

السبت، 23 مارس 2019 03:54 م
أعضاء صناعة النواب يتفقدون مصانع العين السخنة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
كتبت هبة حسام
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اصطحب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وأعضاء اللجنة بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس في زيارة إلى مجموعة من المصانع العاملة في صناعات متنوعة داخل القطاع الجنوبي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي بدأت في  مجموعة ألدرادو التي تعدُ إحدى المطورين الرئيسيين بالمنطقة .

 

 واستمع أعضاء لجنة الصناعة إلى شرح من محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا والذى أشار إلى أن المجموعة تعمل علي تنمية وتطوير مساحة 11.87 مليون متر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 15.3 مليار جنيه مصري، وتفقد الأعضاء المصنع الجديد وايت فالي.

 

ثم انتقل أعضاء لجنة الصناعة إلى شركة السويس للتنمية الصناعية، أحد المطورين الصناعيين بالمنطقة حيثُ قاموا بجولة فى المنطقة للتعرف على مكوناتها، حيث تعدُ أحد المطورين الرئيسين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعمل علي تنمية وتطوير مساحة 8.7 مليون متر مربع من أراضي المنطقة  بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 65 مليار جنيه مصري، وقد استطاعت الشركة من خلال الخطط الترويجية التي قامت بها جذب مجموعة من المستثمرين الأجانب والمحليين يبلغ عددهم 60 شركة صناعية، وتوفير 15000 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

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