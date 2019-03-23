أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 633 جنيها للجرام

كتب ـ إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 23 مارس 2019 زيادة ملحوظة بقيمة 3 جنيهات قياسا على أسعار أمس، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر 633 جنيها للجرام حتى الآن.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 542.57 جنيه.

عيار 21: 633 جنيها.

عيار 24: 723 جنيها.

الجنيه الذهب: 5064 جنيها.

الأوقية: 1311 دولارا

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم نتيجة حدوث زيادة ملحوظة في سعر أوقية الذهب بنسبة 1.7% حيث صعدت أوقية الذهب من 1306 دولارات إلى 1311 دولا را حتى الآن فى ظل اتجاه صعودى للذهب.

سعر الذهب فى مصر شهد الأيام القليلة الماضية انخفاضا ملحوظا نتيجة التراجع الذى شهده سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية في مصر، لكن الزيادة في الأسعار العالمية دفع الذهب للصعود بالقاهرة.

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.