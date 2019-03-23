أسعار الذهب اليوم 23-3-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 23 مارس 2019 زيادة بقيمة جنيه واحد قياسا على أسعار أمس، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً فى مصر 631 جنيها للجرام حتى الآن.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 541 جنيها.

عيار 21: 631 جنيها.

عيار 24: 721 جنيها.

الجنيه الذهب: 5048 جنيها.

الأوقية: 1311 دولارا