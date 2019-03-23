أسعار الذهب اليوم 23-3-2019 فى مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 23 مارس 2019 زيادة بقيمة جنيه واحد قياسا على أسعار أمس، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً فى مصر 631 جنيها للجرام حتى الآن.
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
عيار 18 : 541 جنيها.
عيار 21: 631 جنيها.
عيار 24: 721 جنيها.
الجنيه الذهب: 5048 جنيها.
الأوقية: 1311 دولارا
سعر الذهب فى مصر شهد الأيام القليلة الماضية انخفاضا ملحوظا نتيجة التراجع الذى شهده سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية فى مصر، لكن الزيادة فى الأسعار العالمية دفع الذهب للصعود فى مصر.
ويقدم "اليوم السابع" خدمه لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
وأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
وأسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
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