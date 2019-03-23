أبو الغيط يؤكد لرئيس الوزراء العراقى مساندة الجامعة لجهود لم الشمل

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عبر السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لرئيس الوزراء العراقى الدكتور عادل عبد المهدى عن مساندة الجامعة العربية للمجهودات التى تقوم بها بغداد من أجل تجاوز الأزمات ولم شمل الوطن العراقي:

جاء ذلك خلال استقبال السيد أحمد أبو الغيط،، اليوم السيد عادل عبد المهدى رئيس الوزراء العراقي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وصحب عبد المهدى وفدٌ رفيع المستوى ضمَّ عدداً من الوزراء والبرلمانيين العراقيين.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة، بأن أبو الغيط أعرب لرئيس الوزراء العراقى عن خالص التعازى فى ضحايا عبارة الموصل، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بالرحمة ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما وجه أبو الغيط الشكر لرئيس الوزراء على زيارتِه للجامعة العربية فى أول جولاته الخارجية، مؤكداً أن العراق ركنٌ رئيسى فى المنظومة العربية، ودوره وحضوره العربى معروفٌ للكافة ومُقدرٌ من الجميع.

وأوضح عفيفى أن الأمين العام للجامعة عبّرَّ لرئيس الوزراء العراقى عن مساندة الجامعة للمجهودات التى تقوم بها بغداد من أجل تجاوز الأزمات ولم شمل الوطن العراقى وتلبية حاجات الشعب الذى عانى كثيراً.

وقال أبو الغيط أن العرب جميعهم يدعمون العراق ويُقدرون ما قدمه من تضحيات فى مواجهة جماعات الإرهاب والإجرام الداعشية، مؤكداً أن مرحلة إعادة البناء تتطلب تكاتفاً من الجميع وإعلاء للمصلحة الوطنية، ومزيداً من الالتزام الدولى بالإسهام فى تحمل أعباء إعادة الإعمار، وعودة النازحين للمُدن التى هُجِّروا منها.

وأشار عفيفى إلى أن الأمين العام استمع باهتمام لرؤى رئيس الوزراء حول الوضع العربى العام، وكيفية الخروج من الأزمات الراهنة، وضرورة التمسك بالحد الأدنى المشترك الذى يُتيح للعرب الدفاع عن مصالحهم الجماعية وقضاياهم المشتركة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.