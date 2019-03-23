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"آداب عين شمس" تطلق اليوم مؤتمرها السنوى بعنوان "القوى الناعمة والمستقبل"

السبت، 23 مارس 2019 08:00 ص
"آداب عين شمس" تطلق اليوم مؤتمرها السنوى بعنوان "القوى الناعمة والمستقبل" جامعه عين شمس
كتب محمود راغب
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تطلق كلية الآداب بجامعة عين شمس ، اليوم السبت،  المؤتمر السنوي الدولي للكلية بعنوان "القوى الناعمة وصناعة المستقبل " والذى يستمر حتى  25 مارس الجارى.
 
وقالت الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة،  أن موضوعات المؤتمر تتضمن 7 محاور رئيسية هي: الآداب، الفنون، الإعلام، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الدبلوماسية، التعليم والعلوم التربوية والخطاب الديني وعلاقة كل محور بصناعة المستقبل.
 
ويتضمن اليوم الأول للمؤتمر 5 جلسات تناقش موضوعات، "المرأة قوة ناعمة" ويتحدث خلالها كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وأعضاء المجلس، السفيرة الدكتورة منى عمرالمساعد السابق لوزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتورة نسرين البغدادي أستاذ الاجتماع وتختتم الجلسة بكلمة للدكتورة شادية قناوي سفيرة مصرالسابقة باليونسكو وأستاذة الاجتماع، وترأس الجلسة الأستاذة الدكتورة سوزان القليني عميدة الكلية ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة .
 
و الجلسة الثانية تعقد بعنوان "الفنون قوة ناعمة" ويترأسها الدكتور حاتم ربيع أمين عام المجلس الأعلى للثقافة السابق ويتكون أعضاء الجلسة من المطرب محمد ثروت والمخرج الكبير على بدرخان و الفنان طارق دسوقي .
 
و الجلسة الثالثة تتناول موضوع "الآداب قوة ناعمة "ويترأس الجلسة الناقد الأدبي الدكتور صلاح فضل ويتحدث فيها كل من الدكتور حافظ شمس الدين رئيس لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة، والشاعر عبد العزيز جويدة ، والدكتورة ناهد عبدالحميد الناقدة الأدبية ومديرة ملتقى الهناجر الثقافي.
 
 فيما تناقش الجلسة الرابعة موضوع " العلوم الاجتماعية والإنسانية قوة ناعمة  "ويترأسها  الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس جامعة عين شمس السابق، ويتحدث فيها كل من الدكتور محمود عودة أستاذ علم الاجتماع نائب رئيس الجامعة الأسبق، و الدكتور مراد وهبة أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، و الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو المجلس القومي للمرأة، و الدكتورة هالة سلطان الأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب والدكتور شبل بدران رئيس لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة.
 
و تأتي الجلسة الخامسة بعنوان "الخطاب الديني قوة ناعمة" يديرها الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية ويتحدث فيها الدكتور محمد مختار جمعة وزيرالأوقاف، والأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والأستاذ حلمي النمنم وزير الثقافة السابق.
 
 ويشارك في المؤتمر عدد 38 من الباحثين بين مصريين وباحثين عرب من دول الإمارات، السعودية، الكويت، فلسطين، الأردن، العراق، البحرين ، لبنان وعمان كما يمثل الباحث هه زار وفود الباحثين العرب نائبًا عن رئيس جامعة السليمانية بإقليم كردستان العراق .
 
 
يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس .
 
 
 
 
 

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