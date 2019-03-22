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3 تقارير تنتظرها النيابة لاستكمال التحقيق فى "مذبحة أوسيم".. تعرف عليها

الجمعة، 22 مارس 2019 12:32 ص
3 تقارير تنتظرها النيابة لاستكمال التحقيق فى "مذبحة أوسيم".. تعرف عليها حادث أوسيم
كتب أحمد الجعفرى
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تواصل جهات التحقيق جهودها لكشف ملابسات حادث "مذبحة أوسيم"، وتنتظر النيابة 3 تقارير لكشف ملابسات الحادث وهى:

 

1 - تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثث الضحايا، لتحديد أسباب وفاتهم بشكل مفصل، وإرفاق التقرير بملف التحقيقات.

2 -  تقرير المعمل الجنائى حيث يفحص رجاله الأدلة الجنائية التى جمعوها من موقع الحادث، ومن المقرر أن ينتهى من إعداد تقريره قريبًا وتسليمه للنيابة لاستكمال التحقيقات.

3 - تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، ومعرفة الأسباب وراء إطلاق المتهم النيران على الضحايا.


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