وفد من الإتحاد الأوروبى يتفقد منظومة إدارة المخلفات الصلبة بقنا وأسيوط

أجرى وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبى، زيارة تفقدية لمشروعات برنامج إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بمحافظتى قنا وأسيوط، لمتابعة خطة عمل البرنامج وأهم ما تم انجازه، فى ضوء عملية تقييم شاملة للمشروع وما تحقق على أرض الواقع بالمحافظات الأربع للبرنامج "أسيوط – قنا – كفر الشيخ – الغربية" من دعم للإجراءات العاجلة وعمليات استلام المعدات وتشغيلها والبدء فى أخذ خطوات فعلية لتنفيذ إنشاءات مشروعات المرحلة الثالثة.

وذكر بيان لوزارة البيئة اليوم، أن الزيارة بدأت بعقد اجتماع بمحافظة قنا للوقوف على الاحتياجات الحالية والمتوقعة لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة للمشروع، وبحث كيفية مواجهة التحديات التى تواجه إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وسبل التغلب عليها، كما قام الوفد بزيارة موقع مصنع السماد العضوى بالصالحية وتفقد المعدات المستلمة.

كما زارت البعثة محافظة أسيوط واستقبلهم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وقيادات المحافظة، حيث تم تفقد مكتب إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والوقوف على أهم الإحتياجات الحالية والتحديات المستقبلية وسبل مواجهتها، ثم زيارة الموقع الحالى لمصنع السماد العضوى بقرية منقباد مركز اسيوط، وأيضاً زيارة للموقع المتفق عليه لإقامة المصنع الجديد حال إغلاق الحالى كما هو مخطط والذى يجاور موقع المدفن الصحى.

وتقوم البعثة برفع توصياتها إلى مفوضية الإتحاد الأوروبى وشركاء التنمية من الجهات المانحة والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بهدف دعم منظومة إدارة المخلفات والتى تتضمن آليات للمراقبة والمتابعة ورفع كفاءة المنظومة وتحسين الأداء .