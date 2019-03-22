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وزير التنمية المحلية يوجه رؤساء الأحياء بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم

الجمعة، 22 مارس 2019 12:21 م
وزير التنمية المحلية يوجه رؤساء الأحياء بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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أعلنت وزارة التنمية المحلية، استمرار تلقى شكاوى المواطنين والرد عليها والاستجابة لها، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن الوزارة استجابت عبر مبادرة " صوتك مسموع " خلال اليومين الماضيين لعدد من شكاوى المواطنين، حيث تم رفع مخلفات وقمامة فى قرية ميت جراح بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وإزالة تراكمات بعزبة العلايلى بمحافظة كفر الشيخ وقرية محلة كيل بأبوحمص بالبحيرة، بالإضافة إلى قيام حى المعادى بحملة موسعة وإغلاق عدد من الكافيهات المخالفة بشارع الخمسين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها .

وأضاف شعراوى، أنه تم التنبيه على رؤساء الأحياء والمدن بالمحافظات بتطبيق القانون بحزم على أى مخالفات وحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة شنت حملة مكبرة تجاه بناء مخالف بأحد العقارات بشارع مستشفى الصدر بالمحافظة حيث تم تفكيك الشدة الخشبية وإيقاف الأعمال فوراً .

وقال اللواء شعراوى أنه فى استجابة سريعة أيضاً لأهالى قرية دمرو بسيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ وتم إدراج طريق عزبة الكوم بسيدى سالم بالبر البحرى فى خطة الرصف للعام المالى الجديد، وتم تمهيد طريق العمار بالمنطقة من الناحية البحرية وجارى الانتهاء من رصفه .

وأهاب وزير التنمية المحلية، كافة المواطنين بالتواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بالمحليات عن طريق وسائل التواصل المتاحة بالمبادرة وهى : رقم " الواتس أب " : وهو "01150606783 " والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك": بعنوان " صوتك مسموع" " www.facebook.com/sotakmasmwo "

إنهاء تضرر أهالى شارع مستشفى الصدر من العقار المخالف وفك الشدة الخشبية ووقف البناء
إنهاء تضرر أهالى شارع مستشفى الصدر من العقار المخالف 
 
رفع أطنان مخلفات فى مدخل قرية ميت جراج
رفع المخلفات فى مدخل قرية ميت جراج

 

رفع تراكمات قمامه من منطقة عزبة العلايلى بكفر الشيخ
رفع تراكمات القمامة من منطقة عزبة العلايلى بكفر الشيخ

 


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