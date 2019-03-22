video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 10:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير التجارة يبحث مع رئيس أكاديمية النقل البحرى تعزيز التعاون المشترك

الجمعة، 22 مارس 2019 10:17 ص
وزير التجارة يبحث مع رئيس أكاديمية النقل البحرى تعزيز التعاون المشترك عمرو نصار وزير التجارة مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس أكاديمية النقل البحرى
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

استقبل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، لبحث أهمية التعاون المشترك وتنسيق البرامج والمبادرات للوزارة والأكاديمية فى خدمة الاقتصاد القومى، وذلك بمقر وزارة الصناعة.

IMG-20190322-WA0006

وأكد المهندس عمرو نصار، حرص الوزارة علي الاستفادة من كافة الإمكانات العلمية والبحثية المتوافرة فى مصر لتطوير الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية فى السوقين المحلى والخارجى، مشيراً فى هذا الإطار إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، للاستفادة من الإمكانات الهائلة التى تمتلكها الأكاديمية فى تطوير منظومة الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة.

وقال "نصار"، أن الأكاديمية صرح علمي كبير ويزخر بالعديد من الكفاءات القادرة علي المساهمة في خلق قاعدة استراتيجية من الكوادر البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المصرية .

وأشار وزير الصناعة، إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لن يأتى إلا من خلال إيجاد كوادر فنية مدربة وعلى درجة عالية من المهنية، للمساهمة فى تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا فى هذا الإطار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاون كبير بين الوزارة والأكاديمية فى مجال بناء القدرات البشرية، وتأهيل الكوادر العاملة بالوزارة والقطاع الصناعى والتجارى، لتوفير العمالة الفنية المؤهلة، لتطوير منظومة الخدمات لقطاعي الصناعة والتصدير .

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، استعداد الأكاديمية بكل كلياتها وخبراتها كأحد بيوت الخبرة العربية، للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، للمساهمة فى الارتقاء بالقطاع الصناعى والتجارة الخارجية لمصر .

وأشار إلى انه تم خلال الاجتماع بحث تنسيق الجهود بين الأكاديمية ووزارة التجارة والصناعة، لتطوير منظومة النقل البحري واللوجستيات، لخدمة أغراض التجارة والتصدير، إلى جانب المساهمة فى بناء قدرات الشباب لتأهيلهم للعمل بالقطاعات الصناعية المختلفة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتحاد الصناعات: استمرار انخفاض الدور يؤثر إيجابا على القطاع الصناعى

اكاديمية النقل البحري

وزير الصناعة

التصدير

وزارة التجارة

تاهيل الشباب

الارتقاء القطاع الصناعي




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة