وزيرة الهجرة تلتقى وزير الدفاع وعمدة مدينة كرايستشيرش النيوزيلنديين

كتب محمود راغب

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلا من وزير الدفاع رون مارك، ممثلا عن الحكومة النيوزلندية والسيدة ليانى دالزيل عمدة مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، وذلك خلال زيارتها الحالية لنيوزيلندا لمواساة أسر الشهداء المصريين الذين راحوا ضحية حادث كرايستشيرش الإرهابى.

ونقلت السفيرة نبيلة مكرم لوزير الدفاع النيوزيلندى تقدير ودعم الدولة المصرية لدور دولة نيوزيلندا فى التعامل مع الحادث، مؤكدة أن المجتمع النيوزيلندى مجتمع متحاب وودود وأنها لمست اندماج المصريين فيه خلال زيارة سابقة لها إلى مدينة أوكلاند، حيث شاهدت المحبة والاحترام فى تعامله مع كافة الجنسيات والأطياف بصفة عامة ومع الجالية المصرية بصفة خاصة.

كما أعربت وزيرة الهجرة، خلال لقاء العمدة، عن شكر وتقدير الحكومة المصرية لنظيرتها النيوزيلندية لما بذلته من جهد تجاه أسر الضحايا والمصابين جراء الحادث الأليم، وما تم اتخاذه من إجراءات فورية ضد مرتكب هذا الحادث.

كما لفتت وزيرة الهجرة إلى تأكيد الدولة المصرية على مبادئ التعايش والتسامح وقبول الآخر بين الجميع دون تمييز، وأشارت فى هذا الصدد إلى دور وزارة الهجرة المصرية فى نشر التوعية اللازمة بين الشباب المصرى فى الخارج، من خلال تنظيم برامج لزيارة مصر لأبناء الجيلين الثانى والثالث من المهاجرين المصريين بالتعاون مع وزارة الدفاع المصرية، وما يتضمنه ذلك من عقد دورات فى الأمن القومى لتوعيتهم تجاه تحديات الوطن وما يحيط به من مخاطر، علاوة على تصحيح الأفكار المتطرفة والمغلوطة التى قد يتأثرون بها من حولهم.

من جانبه، ثمن وزير الدفاع النيوزيلندى رون مارك جهود السفيرة نبيلة مكرم فى متابعة تداعيات الحادث والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة، وكذلك قطعها لمسافة طويلة من مصر إلى نيوزيلندا لنقل التعازى ومساندة أسر الضحايا والاطمئنان على المصابين.

كما أثنى مارك على زيارته الأخيرة إلى مصر ولقائه مع وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية النيوزلندية وطيدة ولها تاريخ ممتد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ أن هناك نحو 200 نيوزيلندى تم دفنهم فى أرض مصر إزاء الحرب.

ولفت مارك إلى مشاعر الود والمحبة والاحترام التى يكنّها الشعب النيوزلندى إلى المصريين، وشدد كذلك على أن نيوزيلندا دولة هجرة حاضنة لكل الثقافات والجنسيات والأديان ودائما تدعو للتعايش والتسامح، واصفًا حادث كرايستشيرش الإرهابى بـ"الصدمة" التى أصابت الجميع.

وفى السياق ذاته، أكدت عمدة مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية على احتضان نيوزيلندا لكافة الثقافات والديانات والجنسيات باختلافها دون تفرقة، مشيرة إلى أن الحادث الإرهابى برغم ما تركه من جرح عميق فى نفوس الجميع، إلا أنه أكسب المجتمع النيوزيلندى بمختلف أطيافه مزيدا من التماسك والترابط لنبذ أية أفكار تعادى قبول الآخر.

وفى الإطار نفسه، تبادلت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم مع عمدة مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية الحديث حول ملفات الهجرة والمهاجرين كون عمدة المدينة كانت تتقلد منصب وزيرة المغتربين والمهاجرين النيوزيلنديين سابقا.

وتجدر الإشارة إلى أن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وصلت فجر أمس الخميس لمطار كرايستشيرش بنيوزيلندا، حيث كان فى استقبالها وفد رسمى وشعبى من المدينة وممثلين عن السكان الأصليين لنيوزيلندا، وممثلين عن الجالية المصرية.

واستهلت وزيرة الهجرة زيارتها بلقاء أسر الشهداء المصريين بحادث المسجدين الإرهابى، وكذلك الاطمئنان على المصابين المصريين بالحادث، خاصة زوجات وأمهات الضحايا تزامنا مع احتفالات عيد الأم لمواساتهم والتخفيف عنهم، فضلًا عن عقد لقاء مع أعضاء الجالية المصرية هناك.