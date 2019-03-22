هاشتاج "نعم لإعدام الاخوانجية فى كل مكان" رداً على دعم قناةBBC للجماعة

كتب محمد أبو عوض

هاجم رواد مواقع التواصل الإجتماعى قناةBBC العربية، بسبب اصرارها فى نشر معلومات مغلوطة ودعمها المستمر عبرشاشاتها لجماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيمها الدولى، وهو ما رفضة رواد مواقع التواصل الإجتماعى حيث دشن بعض منهم هشاج "نعم لإعدام الإخوانجية فى كل مكان".

كما رد رواد مواقع التواصل الإجتماعى ، على ما تقدمة قناةBBC العربية، من أكاذيب ومحتوى يخالف الحقيقة، بشكل مستمر، وووجه البعض الإهانات للقناة التى لا تتمتع بالحيادية كما تحاول ان تظهر نفسها، أو تبرر مواقفها من دعم جماعة الإخوان الارهابية فى هذا الصدد.