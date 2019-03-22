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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة، 22 مارس 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر شبورة - أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى

القاهرة 15 25 

شبين الكوم 14 24

طنطا 14 25

دمنهور 13 21

الإسكندرية 14 21   

بلطيم 14 21   

مطروح 10 20

السلوم 10 20  

سيوة 10 25    

بورسعيد 16 21       

دمياط 15 21

الزقازيق 14 24

الاسماعلية 15 25

السويس 13 25

العريش 14 21

رفح 12 20     

رأس سدر 14 24    

نخل 11 23     

نويبع 18 25   

طابا 12 23     

كاترين 06 20 

الطور 15 24  

شرم الشيخ 20 26   

الغردقة 16 28

مرسى علم 16 27   

الفيوم 12 25   

بنى سويف 13 28   

المنيا 13 28    

أسيوط 12 29  

سوهاج 12 30

قنا 13 31

الأقصر 16 32

أسوان 17 32  

أبوسمبل 16 32

الوادى الجديد 17 32

شلاتين 18 29 

ابو رماد 17 28       

راس حدربة 19 28 

حلايب 20 27 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 35

المدينة 19 33

الرياض 15 29

المنامة 20 25 

أبوظبى 22 30

الدوحة 20 27 

الكويت 15 25 

دمشق 07 21   

بيروت 14 21 

عمان 08 20   

القدس 06 18   

غزة 13 20     

بغداد 10 24    

مسقط 23 27   

صنعاء 11 27 

الخرطوم 24 40      

طرابلس 11 17       

تونس 10 17   

الجزائر 08 14

الرباط 10 22  

نواكشوط 16 24

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 13    

اسطنبول 06 12

اسلام اباد 12 24     

نيودلهى 17 31

جاكرتا 25 32 

بكين 03 15

كوالامبور 24 34    

طوكيو 16 19 

أثينا 10 16

روما 07 21    

باريس 04 18

مدريد 05 17   

برلين 06 17   

لندن 06 15     

مونتريال 01 - 03    

موسكو 01 - 03      

نيويورك 00 11      

واشنطن 01 12       


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