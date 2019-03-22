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موسكو ودمشق تدعوان واشنطن إلى اجتماع الثلاثاء لبحث تفكيك مخيم الركبان

الجمعة، 22 مارس 2019 12:01 م
موسكو ودمشق تدعوان واشنطن إلى اجتماع الثلاثاء لبحث تفكيك مخيم الركبان مخيم الركبان
رويترز
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اقترحت روسيا وسوريا عقد اجتماع الثلاثاء المقبل لبحث مسألة تفكيك مخيم الركبان، وذلك بمشاركة الولايات المتحدة والأردن.

وذكر بيان مشترك عن مقرى التنسيق الروسى والسورى اليوم الجمعة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية، أن الجانبين الروسى والسورى لا يستبعدان احتمال تأجيل هذا الاجتماع إلى الثانى أو التساع من أبريل المقبل فى حال عجز الأطراف المعنية عن إجرائه الثلاثاء المقبل.

وأضاف البيان أن الجانبين الروسى والسورى وجها دعوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى هذا الاجتماع لصياغة خطوات يتفق عليها بهدف تفكيك مخيم الركبان.

وأشار إلى أن مقرى التنسق الروسى والسورى قررا السماح بزيارة مخيم الركبان من قبل مجموعة عمل تضم ممثلين عن كل من سوريا وروسيا والولايات المتحدة والأردن والأمم المتحدة، متعهدا بضمان أمنهم فى منطقة التنف باستخدام الطائرات المسيرة والقوات الجوية الروسية والأمريكية.


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