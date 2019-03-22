موجز6.. الخارجية: الجولان السورى أرض عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وزارة الخارجية تؤكد: الجولان السورى أرض عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

الخارجية: الجولان السورى أرض عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية

أكدت مصر على موقفها الثابت، باعتبار الجولان السورى، أرضا عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذى اتخذته إسرائيل، بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغيّاً وليست له أيّة شرعيّة دولية.

"دمشق": واشنطن لا تمتلك بحماقتها وغطرستها أى حق فى تقرير مصير الجولان

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ، رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول التصريحات غير المسؤولة والخطيرة لرئيس الادارة الامريكية دونالد ترامب حول الجولان العربي السوري المحتل.

سفير مصر فى نيوزيلندا يشارك فى مراسم دفن الشهداء المصريين

شارك السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، مراسم دفن الشهداء المصريين الأربعة، ضحايا حادث الاعتداء الإرهابى بنيوزيلندا .

صور.. مضيق جبل طارق الفاصل بين أوروبا وأفريقيا من ارتفاع 11 كيلومتر

من على ارتفاع 11.5 كيلومتر من سطح الأرض رصد "اليوم السابع" بالفيديو والصور.. مضيق "جبل طارق"، وهو الممر المائى الذى يفصل بين قارتى أوروبا وأفريقيا، بمسافة مائية فاصلة تصل إلى نحو 14 كيلومترًا والذى يفصل بين دولتى المغرب فى قارة أفريقيا وأسبانيا فى قارة أوروبا.

مجهول يطعن كاهن خلال قداس فى مونتريال بكندا

قالت الشرطة الكندية، اليوم الجمعة أن مجهول قام بطعن كاهن خلال قداس في مونتريال وتم نقله إلى المستشفى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

الليرة التركية تهبط 3 % أمام الدولار الأمريكي

هبطت الليرة التركية 3% أمام العملة الأمريكية إلى 5.6300 للدولار أثناء التعاملات اليوم الجمعة بعد أن اتخذ البنك المركزي إجراء لخفض السيولة.

ماذا فعل الأهلى فى 350 مباراة بالبطولات الأفريقية؟

الأهلى من أكثر الأندية مشاركة فى البطولات الأفريقية على مدار التاريخ، محققا العديد من الأرقام القياسية يصعب على أى نادى فى أفريقيا تخطيها.

فيديو وصور.. نساء نيوزيلندا ينشرن صورهن بالحجاب تضامنا مع المسلمين

عبرت نساء نيوزيلندا ، اليوم الجمعة، عن تضامنهم مع المسلمين بعد المذبحة التى وقعت فى مدينة كرايست تشيرش الأسبوع الماضى ، عندما فتح مسلح النار على المصلين فى مسجدين أثناء صلاة الجمعة، مما أسفر عن استشهاد 50 شخص وإصابة 42 أخرين.

المجر تعتقل داعشيا يشتبه فى مشاركته بذبح 20 شخصا بسوريا

ذكر الادعاء بالعاصمة المجرية بودابست في بيان أن السلطات احتجزت اليوم الجمعة سوريا متهما بالمشاركة في أعمال قتل في سوريا خلال نشاطه في صفوف تنظيم داعش.

مجلس السياحة والسفر العالمى: مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة فى 2018

أعلن المجلس السياحة والسفر العالمى WTTC أن السياحة فى مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة فى عام 2018 حيث تعد الأسرع نموا بشمال أفريقيا.

مميش: 4.3 مليار دولار عائدات قناة السويس من يوليو 2018 لمارس 2019

قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن مشروع قناة السويس الجديدة لعب دورًا هامًا فى رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة والتكامل معه بفتح آفاق أرحب للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنوياً عبر القناة والذى يتجاوز المليار طن بضائع لاسيما أن قناة السويس تستوعب 10% من إجمالى حجم التجارة العالمية و24% من حجم تجارة الحاويات العالمية و100% من إجمالى تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.

الحجاب يوحد نيوزيلندا.. شرطيات ومذيعات يتضامن مع المسلمين بغطاء الرأس ..صور

المحبة والتآخى والتسامح، شعارات يرفعها العالم فى الألفية الثالثة ويعززها فى نفوس الشعوب لتقبل الآخر باختلاف جنسه ولونه ودينه، وهى تعاليم أساسية فى الدين الإسلامى الذى يؤكد فى تعاليمه على قبول الآخر دون تمييز، وكل هذه المشاعر الإنسانية النبيلة تجسدت اليوم فى تعامل المسئولين والشعب النيوزيلندى مع تداعيات الحادث الإرهابى الذى استهدف مسجدين، ما أسفر عن مقتل 50 شخصًا أثناء أداء الصلاة الأسبوع الماضى.

مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى حادث دهس لحشد وسط الصين

لقى أشخاص مصرعهم في حادث اقتحام سيارة لحشد من الناس في مدينة (تشاويانج) بمقاطعة (هوبي) وسط الصين .

الغيظ يحرق الإخوان .. التنظيم يجتمع بتركيا لإفساد فرحة أصحاب المعاشات

في الوقت الذي انتصر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأصحاب المعاشات والأجور، حينما وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة، لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه، حاول أنصار جماعة الإخوان الإرهابية أفساد فرحة أصحاب المعاشات بذلك القرار، خاصة بعدما أشارت التوقعات إلي أن الزيادة المتوقعة بعد إضافة 80% من آخر 5 علاوات تصل إلى 300 جنيه.

الكاف يطلب ملعبا بديلا لبرج العرب للأهلى والزمالك ببطولات أفريقيا بسبب النجيلة

طلب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم من الاتحاد المصرى تعيين ملعب بديل أو أكثر لبرج العرب، يقام عليه مباراتا العودة للدور ربع النهائى فى بطولتى الأندية الأفريقية التى تأهل إليها كل من الأهلي والزمالك، ومن المقرر أن تقاما مباراتا العودة لهذا الدور فى مصر.

نيويورك تايمز: إعلان ترامب بشأن الجولان يهدد بتقويض خططه للسلام

علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على إعلان الرئيس ترامب بضرورة الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وقالت إن هذا الإعلان جاء بعد ضغوط من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الحليف السياسى المقرب لترامب، والذى يحارب من أجل تحقيق الفوز فى الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

نجاة مفتى باكستان وزوجته من محاولة اغتيال ومقتل 3 من مرافقيه

أفادت فضائية العربية، أن مفتى باكستان تقى عثمانى، نجا من محاولة اغتيال فى كراتشى، بعد أن فتح مسلحون النار على سيارته بعد صلاة الجمعة، وكان برفقة زوجته، حيث قتل فى موقع الهجوم 3 من مرافقيه.

فرنسا: إعلان أمريكا سيادة إسرائيل على الجولان يخالف القانون الدولى

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة إن فرنسا لا تعترف بضم إسرائيل لهضبة الجولان وإن الاعتراف به يتعارض مع القانون الدولي.

الجولان على طاولة اللئام.. كيف أقنعت تل أبيب ترامب بـ"سلخ" الهضبة من الجسد السورى.. تدخلات طهران وداعش أوراق نتنياهو لسرقة أراضى دمشق.. مراقبون: تطبيق الاتفاقيات التجارية بين إسرائيل وأمريكا بالجولان

استغلت حكومة الاحتلال الإسرائيلى الأوضاع الصعبة التى تعيشها المنطقة العربية وخاصة بعد انتشار الجماعات المتطرفة فى دول المنطقة وخاصة فى سوريا وليبيا والعراق، وعكفت على تنفيذ مخططاتها بسلب وسلخ أراضى من الجسد العربى عبر شرعية أمريكية.