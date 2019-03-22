مقتل 23 جنديا تشاديا فى هجوم لبوكو حرام

قالت مصادر أمنية في تشاد اليوم الجمعة إن مقاتلي حركة بوكو حرام قتلوا ما لا يقل عن 23 جنديا تشاديا الليلة الماضية، في هجوم أسقط فيما يبدو أكبر عدد من القتلى على أيدي المتشددين داخل تشاد.
وتقاتل بوكو حرام منذ عشر سنوات لإقامة خلافة إسلامية في شمال شرق نيجيريا ونفذت هجمات متكررة عبر الحدوج في تشاد والنيجر والكاميرون.
وذكر مصدران أن هجوم اليوم وقع في بلدة دانجدالا القريبة من ضفاف بحيرة تشاد.
وقال أحدهما إن منفذي الهجوم عبروا الحدود من النيجر على الأرجح قبل أن يهاجموا جنود تشاد حوالي الساعة 1:25 صباحا (0025 بتوقيت جرينتش).
وامتنع متحدث باسم الشرطة عن التعليق.
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