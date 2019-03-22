مقتل 23 جنديا تشاديا فى هجوم لبوكو حرام

رويترز

قالت مصادر أمنية في تشاد اليوم الجمعة إن مقاتلي حركة بوكو حرام قتلوا ما لا يقل عن 23 جنديا تشاديا الليلة الماضية، في هجوم أسقط فيما يبدو أكبر عدد من القتلى على أيدي المتشددين داخل تشاد.