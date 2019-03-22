مقتل اثنين من الجنود الأمريكيين فى عملية عسكرية بأفغانستان

كابول (رويترز)

ذكرت عملية العزم الصلب التى يقودها حلف شمال الأطلسى فى كابول، أن اثنين من الجنود الأمريكيين قتلا، اليوم الجمعة، خلال قيامهما بعملية فى أفغانستان، ولم توضح العملية فى بيانها مزيدا من التفاصيل. وحجبت اسمى الجنديين لحين إبلاغ أقاربهما.