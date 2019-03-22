video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 08:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل اثنين من الجنود الأمريكيين فى عملية عسكرية بأفغانستان

الجمعة، 22 مارس 2019 08:00 ص
مقتل اثنين من الجنود الأمريكيين فى عملية عسكرية بأفغانستان عناصر من الجيش الافغانى
كابول (رويترز)
إضافة تعليق

ذكرت عملية العزم الصلب التى يقودها حلف شمال الأطلسى فى كابول، أن اثنين من الجنود الأمريكيين قتلا، اليوم الجمعة، خلال قيامهما بعملية فى أفغانستان، ولم توضح العملية فى بيانها مزيدا من التفاصيل. وحجبت اسمى الجنديين لحين إبلاغ أقاربهما.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طالبان تطلق سراح 58 من جنود الجيش الأفغانى غرب البلاد

مقتل اثنين

الجنود الأمريكيين

عملية عسكرية

أفغانستان

أخبار أفغانستان




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة