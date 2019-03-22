لصوص الموتوسيكلات فى أوسيم: استولينا على المركبات وبعناها ووزعنا تمنها علينا

كتب أحمد الجعفرى

اعترف المتهمون الثلاثة بتكوين تشكيل عصابي، فى الجيزة بالاتهامات المسندة إليهم، بالسرقة وتخصص نشاطهم، فى سرقة الدراجات البخارية، وسرقة عدد كبير منها فى دائرة مركز أوسيم، كما اعترف المتهمون ببيع الدرجات البخارية لعملائهم واقتسموا ثمنها فيما بينهم.

كانت الإدارة العامة لمباحث، ألقت القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين تخصصوا فى سرقة الدراجات البخارية، وكشفت التحريات واعترافات المتهمين سرقتهم عددا كبيرا من الدراجات البخارية وبيعها لعملائهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.