قصة نجاح وطن فى البناء والتنمية.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان الحكومة توثق مشروعات السيسى «مصر.. مسيرة الإنجازات» حتى يونيو 2020، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، قصة نجاح وطن فى البناء والتنمية.. 4 تريليونات حجم الاستثمارات لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى خلال 6 سنوات.. 700 ألف وحدة إسكان متوسط واجتماعى ونقل للعشوائيات.. و10800 كم طرق و«38 كوبرى ونفق» و4 محاور.. ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى من 14.9 مليار دولار فى يونيو 2013 إلى 44.5 مليار دولار 2018.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ الحكومة توثق مشروعات السيسى «مصر.. مسيرة الإنجازات» حتى يونيو 2020.. قصة نجاح وطن فى البناء والتنمية.. 4 تريليونات حجم الاستثمارات لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى خلال 6 سنوات.. 700 ألف وحدة إسكان متوسط واجتماعى ونقل للعشوائيات.. و10800 كم طرق و« 38 كوبرى ونفق» و4 محاور.. ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى من 14.9 مليار دولار فى يونيو 2013 إلى 44.5 مليار دولار 2018

ـ «التضامن» تبدأ تنفيذ تعليمات الرئيس بسحب الاستشكال.. اتحاد أصحاب المعاشات للسيسى: «أدخلت الفرحة على الملايين»

ـ رفض عربى واسع لتصريحات ترامب.. ومصر تدعو لاحترام الشرعية الدولية وتؤكد: الجولان أرض عربية محتلة وخط أحمر.. الجامعة العربية: ردة خطيرة لموقف الإدارة الأمريكية من الصراع العربى الإسرائيلى.. ودمشق: واشنطن لا تملك بحماقتها وغطرستها أى حق فى تقرير مصير الهضبة

ـ 8 رجال أعمال فى ندوة «اليوم السابع».. اقتصاد السوق ودمج «غير الرسمى» أهم وصايا رجال الأعمال للأقتصاد

ـ وفر 50 فرصة عمل.. «المشروعات الصغيرة» ساعد «وليد» فى تشغيل مصنع ملابس بالمنوفية

ـ «العدل» تعد قائمة بالممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية لإحالتهم للمحاكمة.. «الكسب غير المشروع» يرسل الأسماء من قاعدة بيانات العاملين بالدولة للنيابة

ـ غدا.. أول تجربة امتحان بالتابلت لطلاب «أولى ثانوى».. «طارق شوقى»: نستهدف تدريب الطلاب وقياس أداء المنظومة والشبكات

ـ يحدد ضوابط الجهاد بالقرآن والسنة.. كتيب «موقف الإسلام من العمليات الانتحارية» يفضح القرضاوى والمتاجرين بالشهادة

ـ السجون تفرج عن 408 سجناء وبموجب عفو رئاسى وشرطى