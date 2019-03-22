video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 09:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

قصة نجاح وطن فى البناء والتنمية.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 22 مارس 2019 07:56 م
قصة نجاح وطن فى البناء والتنمية.. غدا بـ"اليوم السابع"
إضافة تعليق

تحت عنوان الحكومة توثق مشروعات السيسى «مصر.. مسيرة الإنجازات» حتى يونيو 2020، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، قصة نجاح وطن فى البناء والتنمية.. 4 تريليونات حجم الاستثمارات لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى خلال 6 سنوات.. 700 ألف وحدة إسكان متوسط واجتماعى ونقل للعشوائيات.. و10800 كم طرق و«38 كوبرى ونفق» و4 محاور.. ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى من 14.9 مليار دولار فى يونيو 2013 إلى 44.5 مليار دولار 2018.

 

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

 

ـ الحكومة توثق مشروعات السيسى «مصر.. مسيرة الإنجازات» حتى يونيو 2020.. قصة نجاح وطن فى البناء والتنمية.. 4 تريليونات حجم الاستثمارات لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى خلال 6 سنوات.. 700 ألف وحدة إسكان متوسط واجتماعى ونقل للعشوائيات.. و10800 كم طرق و« 38 كوبرى ونفق» و4 محاور.. ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى من 14.9 مليار دولار فى يونيو 2013 إلى 44.5 مليار دولار 2018

 

ـ «التضامن» تبدأ تنفيذ تعليمات الرئيس بسحب الاستشكال.. اتحاد أصحاب المعاشات للسيسى: «أدخلت الفرحة على الملايين»

 

ـ رفض عربى واسع لتصريحات ترامب.. ومصر تدعو لاحترام الشرعية الدولية وتؤكد: الجولان أرض عربية محتلة وخط أحمر.. الجامعة العربية: ردة خطيرة لموقف الإدارة الأمريكية من الصراع العربى الإسرائيلى.. ودمشق: واشنطن لا تملك بحماقتها وغطرستها أى حق فى تقرير مصير الهضبة

 

ـ 8 رجال أعمال فى ندوة «اليوم السابع».. اقتصاد السوق ودمج «غير الرسمى» أهم وصايا رجال الأعمال للأقتصاد

 

ـ وفر 50 فرصة عمل.. «المشروعات الصغيرة» ساعد «وليد» فى تشغيل مصنع ملابس بالمنوفية

 

ـ «العدل» تعد قائمة بالممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية لإحالتهم للمحاكمة.. «الكسب غير المشروع» يرسل الأسماء من قاعدة بيانات العاملين بالدولة للنيابة

 

ـ غدا.. أول تجربة امتحان بالتابلت لطلاب «أولى ثانوى».. «طارق شوقى»: نستهدف تدريب الطلاب وقياس أداء المنظومة والشبكات

 

ـ يحدد ضوابط الجهاد بالقرآن والسنة.. كتيب «موقف الإسلام من العمليات الانتحارية» يفضح القرضاوى والمتاجرين بالشهادة

 

ـ السجون تفرج عن 408 سجناء وبموجب عفو رئاسى وشرطى

 

اليوم السابع
اليوم السابع

 


إضافة تعليق

السيسي

الحكومة

مجلس الوزراء

وزير التعليم

التنمية




لا تفوتك
زوجة شهيد بحادث نيوزيلندا للسيسى: "لما أنزل مصر أتمنى أقابلك ولو 10 دقايق"

زوجة شهيد بحادث نيوزيلندا للسيسى: "لما أنزل مصر أتمنى أقابلك ولو 10 دقايق"

مجلس السياحة والسفر العالمى: مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة فى 2018

مجلس السياحة والسفر العالمى: مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة فى 2018

فيديو جراف.. ماذا فعل الأهلى فى 350 مباراة بالبطولات الأفريقية؟

فيديو جراف.. ماذا فعل الأهلى فى 350 مباراة بالبطولات الأفريقية؟

صور.. مميش: 4.3 مليار دولار عائدات قناة السويس من يوليو 2018 لمارس 2019

صور.. مميش: 4.3 مليار دولار عائدات قناة السويس من يوليو 2018 لمارس 2019

الحكومة: القضاء على 1516 بؤرة إرهابية والتصدى لـ 1725 قضية هجرة غير شرعية

الحكومة: القضاء على 1516 بؤرة إرهابية والتصدى لـ 1725 قضية هجرة غير شرعية

بشخصيات كليباته.. محمد رمضان يعلن عن أولى حفلاته الغنائية بطريقة مبتكرة ..فيديو

بشخصيات كليباته.. محمد رمضان يعلن عن أولى حفلاته الغنائية بطريقة مبتكرة ..فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة