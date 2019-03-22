قرية بأسيوط تبدأ فى جمع مليون جنيه لشراء أرض لإقامة مشروع صرف صحى

أسيوط- هيثم البدرى

في قرية العصارة التابعة لمركز الفتح لم ينتظر الأهالي الموازنات الحكومية، والطلبات الرسمية حتى يتم ادراج قريتهم ضمن مشروعات الصرف الصحي المتأخرة فى عدد كبير من مراكز وقرى محافظة أسيوط سواء لشراء الأرض التي سيقام عليها المشروع ، والتي تصل لـ5 قراريط وفقا لإشتراطات الهيئة العامة للصرف الصحي، والتي يصل سعرها الى مليون جنيه وفقا لأسعار الأرض بمحافظة أسيوط وهو رقم ليس بالهين مقارنة بدخول الأسر والظروف المعيشية للأهالي في القري.

وتجمع الأهالي بدوار العمدة واتفقوا على شراء الأرض المطلوبة تسهيلا للحكومة حتى تقوم بتنفيذ مشروع الصرف الصحي في قريتهم التي هي في أشد الحاجة لهذا المشروع ،وشكلوا لجنة فيما بينهم ، تشرف على جمع التبرعات المطلوبة ، وقاموا بتقنين أوضاعهم القانونية لجمع الأموال وقرروا شراء الأرض التي تحتاجها الشركة لتنفيذ المشروع حتى يتم البدء فيه

يقول صلاح خلف الله أحد أهالي القرية ورئيس مجلس ادارة الجمعية التي تشرف على جمع التبرعات من الأهالي بعد تقنين وضع جمع الأموال أن مشروع الصرف الصحي هو المشروع الأكبر التر سيساهم فيه الأهالي وخاصة أنهم تبرعوا من قبل لبناء بريد ، وبناء جناح مدرسة إضافى وغيرها من المباني الحكومية.

و أشار إلى أنه تم عمل اجتماع بحضور ممثلين لكل أهالي قرية العصارة وتم الاتصال بالهيئة العامة للصرف الصحي بأسيوط لمعرفة الشروط المطلوبة والأرض التي تحتاجها الهيئة لكى تنفذ لهم المشروع وبعدها تم الإتفاق على أن يقوم الأهالي بالتبرع لكى يتم شراء الأرض التي يصل سعرها الى مليون جنيه حيث أن الهيئة طلبت مساحة تقدر بـ 5 قراريط وتم حساب الرقم المطلوب ووصل الى مليون جنيه وبعدها عقد اجتماع مجلس ادارة لإحدى الجمعيات بالقرية للإتفاق على تقنين الوضع المالي من خلال فتح حساب للمشروع وجمع تبرعات ، واخذنا الموافقة من مديرية الشئون الاجتماعية وقمنا بتشكيل لجنة تضم 20 فرد من المعنيين بمشروع الصرف الصحي تكون مسئولة عن تلقى التبرعات .

وتم تحديد مبلغ 500 جنيه على كل اسرة بعد أن حصرنا عدد منازل القرية ليصل الى 2000 منزل وشكلنا لجان تقوم بطرق الأبواب وتستمر اللجنة في جمع الأموال لمدة 15 يوم ثم يجتمعون حتى يقومون بحساب المبالغ التي تم جمعها على أن يعاودون جولة أخرى كل 15 يوم وهكذا والحمد لله كان هناك تجاوب كبير جدا ففي الجولة الاولى تمكنا من جمع 200 الف جنيه وهناك دفتر لكتابة اسماء المتبرعين ويأخذ ايصال بقيمة المبلغ الذى تبرع به والحمد لله تمكنا من جمع نصف مليون جنيه حتى الآن.

وأضاف حمادة عبد الحكيم احد أهالى قرية العصارة ان المشروع حلم لكل أهالى القرية وسنتمكن ان شاء الله من تنفيذه فأهالى القرية عندهم العزيمة الكبيرة في الوقوف جنبا الى جنب في كل ما يخص القرية فلم يتأخروا من قبل على تنفيذ والتبرع لأى مشروع كان للصالح العام حتى أنهم يوفرون من قوت يومهم لكى يدفعوا المطلوب منهم ونطالب الجهات المختصة الوقوف جنبا الى جنب مع أهالى القرية في تنفيذ المشروع بأقصى سرعة بعد شراء الأرض المطلوبة حتى يتحقق لهم ما يتمنون .

وأوضح محمود خلف حسين أن الأهالى ينتظرون تنفيذ هذا المشروع بأقصى سرعة لان معظم المباني مبنيه بشكل عشوائى ، وقاربت على الانهيار بسبب ترشيح المياه الناتجه عن الحمامات البلدية المحفورة أوسط المنازل بالإضافة الى كمية الأمراض التي يصاب بها الكبار والصغار بسبب قيام البعض بالتخلص من هذه الكميات في شوارع ومناطق جانبية بالإضافة الى عدم وجود ضمير لدى سائقى سيارات كسح الصرف التى يقومون بإلقائها في الترع والمصارف بالإضافة الى التكلفة التى يتكلفها الشخص فكل اسبوع ندفع 100 جنيه فى المرة الواحدة لسيارة الصرف وهذا المشروع الذى تأخر كثيرا سيكون إنقاذ للقرية.