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السبت والأحد..

قافلة طبية فى 9 تخصصات بالمجان بالوحدة الصحية بالزينية بحرى الاقصر

الجمعة، 22 مارس 2019 04:00 ص
قافلة طبية فى 9 تخصصات بالمجان بالوحدة الصحية بالزينية بحرى الاقصر قافلة طبية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية، يومى غداً السبت وبعد غداً الأحد، 23 و24  مارس الجارى بالوحدة الصحية بالزينية بحرى، وذلك فى إطار استمرار أعمال القوافل الطبية بمحافظة الأقصر، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

 

ومن جانبه، يقول الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض فى تخصصات العظام والاسنان والأطفال والانف والاذن والنساء والتوليد والباطنة والجلدية ، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.

 

 
 
 

 

 


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