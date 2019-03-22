فيديو وصور.. نساء نيوزيلندا ينشرن صورهن بالحجاب تضامنا مع المسلمين

كتبت ريم عبد الحميد

عبرت نساء نيوزيلندا ، اليوم الجمعة، عن تضامنهم مع المسلمين بعد المذبحة التى وقعت فى مدينة كرايست تشيرش الأسبوع الماضى ، عندما فتح مسلح النار على المصلين فى مسجدين أثناء صلاة الجمعة، مما أسفر عن استشهاد 50 شخص وإصابة 42 أخرين.



ضابطة شرطة نيوزيلندية ترتدى الحجاب

ونشر عدد كبير من النيوزيلنديات صورهن بالحجاب على مواقع التواصل الاجتماعى بهاشتاج HeadScarfforHarmony وأيضا هاشتاج Scarfin solidarity، وقالت إحدى السيدات : إنها أراد التعبير عن تضامنها مع أصدقائها المسلمين بارتداء الحجاب ، فيما أكدت جولى هيلز: "أقف مع مجتمعنا من المسلمين اليوم وضد الكراهية والعنف من أى نوع".

وكانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية ، ارتدت الحجاب اليوم اثناء حضورها صلاة الجمعة ، فى مدينة كرايست تشيرش تعبيرا عن تضامنها مع الضحايا المسلمين، وأكدت وقوف نيوزيلندا معهم.