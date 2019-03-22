فيديو.. "مباشر قطر" تكشف كارثة جديدة لبورصة الدوحة بسبب سياسات الحمدين

كتب أيمن رمضان

كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، عن أن اقتصاد النظام القطرى لا يزال فى أزمة، حيث أدت السياسات والممارسات والفضائح التى تلاحق تميم بن حمد وأزلامه إلى عزوف كبرى الشركات عن الاستثمار فى بلاده خوفاً من انهيار استثماراتهم وتكبدها المزيد من الخسائر.

ووفق تقرير قناة المعارضة القطرية، أن مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية العالمية، مورغان ستانلى، خفضت تصنيفها للأسهم القطرية إلى خفض الوزن النسبى في المحافظ الاستثمارية، لصالح أسواق أخرى على رأسها السوق السعودى، الذى من المتوقع أن ينضم لمؤشرها للأسواق الناشئة فى مايو المُقبل.

وأكد التقرير أنها ليست المرة الأولى التي تخفض فيها المؤسسة الاستثمارية العالمية تصنيفها للسوق القطرى، إذ خفضته من قبل فى فبراير الماضى إلى "متعادل"، حيث قالت مورغان استانلى فى تقريرها، إن الأسهم التى تهتم بها فى قطر نمت بـ25% خلال العام الماضى، وهو ما لا تتوقع أن تحققه خلال العام الجارى بسبب المقاطعة العربية لها.