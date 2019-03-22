طالبة ثانوى تنتحر غرقا بالدقهلية بسبب مرورها بحالة نفسية

الدقهلية شريف الديب

تخلصت طالبة بالصف الثانى الثانوى بمحافظة الدقهلية، من حياتها بالانتحار غرقا بمركز المنزلة ، لمرورها بحالة نفسية ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة بانتحار طالبة بإلقاء نفسها داخل ترعة مص الجديدة وتمكن الأهالى من انتشالها، وبنقلها إلى المستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز برئاسة العقيد السيد خشبة، رئيس فرع البحث الجنائى بشمال الدقهلية، والرائد أحمد خضير رئيس مباحث المنزلة، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الطالبة تدعى "أمل خ. م" بالصف الثانى الثانوى ، وبسؤال أسرتها أشاروا إلى أنها متفوقة دراسيا، وأنها تعانى من عدم قدرتها على التحصيل الدراسى الفترة الأخيرة، مما تسبب فى مرورها بحالة نفسية سيئة ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.