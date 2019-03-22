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طارق شوقى: الطلاب لم يسألوا عن التابلت وأولياء الأمور سبب القلق

الجمعة، 22 مارس 2019 01:03 ص
طارق شوقى: الطلاب لم يسألوا عن التابلت وأولياء الأمور سبب القلق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب أحمد سامح
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أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات فى النظام الجديد تعتمد على قياس المهارات وليس مجرد تحصيل درجات، موضحًا أن النظام الجديد لا يوجد به إجابة نموذجية والامتحانات تجرى بنظام الكتاب المفتوح.

 

أوضح وزير التربية والتعليم، خلال لقائه مع الإعلامى أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc"، أن الدولة تكفلت بتوفير التابلت والبنية التحتية لتطبيق النظام الجديد، مؤكدًا أن جميع الطلاب سواء فى أقصى القرى أو أغنى مدينة يحمل الأدوات التعليمية نفسها والدولة تتحمل التكاليف.

 

وأكد طارق شوقى، أن الطلاب لم يطرحوا سؤالاً واحدًا حول التابلت، وأن أولياء الأمور هم سبب القلق، موضحًا أن التغيير الذهنى لدى الطلاب هو المشكلة الأكبر وليس كيفية استخدام التابلت.

 

وشدد شوقى على أن صناعة الأسئلة التى تقيس الفهم "حرفة" على خلاف الأسئلة التى تعتمد على الحفظ، متابعاً: " وجدنا تقنيات جديدة للتصحيح الإلكترونى وتم شراؤها وتدريب المعلمين عليها".


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طارق شوقى

التربية والتعليم

الامتحانات

التابلت

الكتاب المفتوح

التصحيح الإلكتروني




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