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ضبط 905 هاربين من أحكام وتحصيل 107592 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 22 مارس 2019 07:13 م
ضبط 905 هاربين من أحكام وتحصيل 107592 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 905 هاربين من أحكام، منهم 449 حكم غرامات، و353 حكم جنح الحبس الجزئى، و81 حكم مستأنف، و25 حكم مخالفات، وتحصيل 107592 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.


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